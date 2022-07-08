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На Виннитчине УПЦ организовала благотворительный сбор для людей с инвалидностью

06.07.2022 / 15:06
На Виннитчине УПЦ организовала благотворительный сбор для людей с инвалидностью
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Ионафан благословил установить сбор в храмах и монастырях Тульчинской епархии

Сбор для адресной помощи прихожанам с инвалидностью организовали в Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополит Ионафан благословил установить сбор в храмах и монастырях Тульчинской епархии.

При приобретении свечей и других товаров в церковных лавках и складском хранилище епархии с прихожан и клириков будет взиматься 1 гривна пожертвования.

 В назначенный настоятелем храма или игуменом/игуменьей монастыря срок собранные средства будут распределяться для оказания адресной помощи прихожанам с инвалидностью и прихожанам, дети которых имеют инвалидность, а также посильной помощи военнослужащим, получившим инвалидность в результате боевых действий на территории Украины.

Для учёта и распределения поступающих средств в храмах и обителях благословляется вести Журнал благотворительного сбора. Все операции с деньгами (выемка, подсчёт, вручение), согласно распоряжению архиерея, следует проводить при участии членов приходской общины.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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