В Одесском монастыре УПЦ открыла детский лагерь

В Одессе на базе Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской Православной Церкви стараниями сестер обители организовали работу детского православного лагеря «Встреча».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт pravoslavye.org.ua, инициатива призвана устроить для детей яркий досуг в непростое время.

«Лагерь назван так, потому что все начинается со встречи. Встречи бывают разные. Бывают быстрые, мимолетные, бывают долгие и запоминающиеся. И человек-христианин с евангельским духом видит в другом человеке образ Божий», − привел слова митрополита Антония Сурожского основатель и один из педагогов лагеря иерей Виталий Жариков

Лагерь рассчитан на дневное пребывание. Дети из одесских семей находятся в нем с утра и до вечера, в монастыре их обеспечивают полноценным питанием, а вожатые придумывают самый разнообразный и интересный досуг: прогулки парком, активные игры, стрельба из луков, квесты по мотивам известных книг, рисование, купание в бассейне с морской водой и многое другое.

Сами ребята, делясь впечатлениями, отмечают, что сестры монастыря их очень вкусно кормят, а вожатые и педагоги создают теплую и дружественную атмосферу.

«Для монастыря это первая практика такого рода, однако, планировали его открытие давно. И данная инициатива призвана помочь родителям организовать для своих детей радостное времяпрепровождение, особенно с учетом сложных военных обстоятельств», − отметила настоятельница игуменья Серафима (Шевчик).

По словам отца Виталия Жарикова, в лагере появляется возможность показать детям истинную и правильную цель жизни каждого человека. «Для чего нас создал Господь? А создал Он нас для радости, и этому мы учим ребят, даже в такое непростое время», – сказал священник УПЦ.