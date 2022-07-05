В УПЦ почтили память Митрополита Владимира - 8 лет со дня смерти

В Украинской Православной Церкви почтили память Блаженнейшего Митрополита Владимира, который возглавлял Церковь 22 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ, заупокойные панихиды и литии состоялись в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в восьмую годовщину со дня смерти Блаженнейшего Владимира.

В Киево-Печерской лавре в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери была совершена Божественная литургия.

Богослужение возглавил епископ Виктор (Коцаба).

После литургии епископ Виктор с духовенством совершил панихиду на могиле усопшего Блаженнейшего Митрополита Владимира возле Академического храма.

*** Блаженнейший Митрополит Владимир 22 года нес послушание Предстоятеля Украинской Православной Церкви, был блестящим богословом, проповедником, духовным писателем и журналистом.

Митрополит Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области. С 9 лет нес послушание при Свято-Архангело-Михайловском храме родного села.

По окончанию Меджибожской средней школы учился в Одесской духовной семинарии (1954 -1958), в 1958 году поступил в Ленинградскую духовную академию, которую закончил в 1962 году со степенью кандидата богословия за научную работу «Христос Спаситель – Начальник мира».

14 июня 1962 г. митрополит Херсонский и Одесский Борис (Вик) рукоположил в сан диакона, 15 июня – в сан иерея, 26 августа отец Виктор был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого равноапостольного князя Владимира.

В 1965 году закончил аспирантуру при Московской духовной академии, стал ректором Одесской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.

В 1966 году назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.

23 июня 1966 года стал епископом Звенигородским, викарием Московской епархии с поручением выполнять обязанности представителя РПЦ на Всемирном совете Церквей.

28 ноября 1968 года епископ Владимир был перемещен на Переяслав-Хмельницкое викариатство Киевской епархии. С 20 марта 1969 года – епископ Черниговский и Нежинский, временно руководил Сумской епархией.

После возведения в сан митрополита 16 июля 1982 г. возглавил Ростовскую и Новочеркасскую епархию. 28 марта 1984 года митрополит Владимир назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. С 30 декабря 1987 года – управляющий делами Московского Патриархата и постоянный член Священного Синода.

27 мая 1992 года Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви избран Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

Покойный Блаженнейший нес свое послушание до последнего дня жизни, хотя и был тяжело болен. Почил Митрополит Владимир 5 июля 2014 года в Киеве, 7 июля его похоронили у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре.