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Николай Тищенко кроме Бегбедера подключил своего друга Сергея Реброва к сбору денег на ВСУ в Париже

05.07.2022 / 15:39
Николай Тищенко кроме Бегбедера подключил своего друга Сергея Реброва к сбору денег на ВСУ в Париже
Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко у себя в соцсетях поблагодарил легендарного футболиста Сергея Реброва за передачу эксклюзивных лотов для благотворительного вечера в Париже.

«Друг, спасибо тебе, что передал на благотворительный аукцион очень ценные лоты. Эти лоты связаны с украинскими победами. Я помню, друг, как мы все от Львова до Донецка, от Чернигова до Севастополя с гордостью смотрели, как наша команда футболистов побеждала и покоряла высоты. Я помню твой пенальти в серии после матча в матче 1/8 финала против Швейцарии. Этим ударом ты помог сборной Украины попасть в 1/4 финала Чемпионата мира 2006 года. Теперь ты помогаешь нашей стране победить еще раз», - написал Тищенко у себя в соцсетях. 

 

Согласно ранее озвученной информации, Фонд «Дорога мира» Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской начал серию благотворительных ужинов в крупнейших городах мира. 

В ходе мероприятия организаторы проводят аукцион, на котором разыгрывают ценные лоты от знаменитых украинцев. На первом ужине в Праге организаторы выручили 2,2 миллионов гривен, на которые закупили автомобили для нужд ВСУ, а часть денег передали в международною инициативу президента Зеленского UNITED 24. 

Вчера стало известно, что к инициативе по личному приглашению Тищенко присоединился писатель с мировым именем – Фредерик Бегбедер. Николай Тищенко пообещал накормить Бегбедера украинским борщом по собственному рецепту, а также подарить подарки с «украинской айдентикой». 

Какие именно это будут подарки, нардеп не уточнил. Об этом мы узнаем 10 июля.

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