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На Волыни священники УПЦ отпели трех защитников Украины

05.07.2022 / 15:00
На Волыни священники УПЦ отпели трех защитников Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Воины погибли в результате ракетных обстрелов в Николаевской области

В Волынской области священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими защитниками Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, воины погибли в результате ракетных обстрелов в Николаевской области.

В субботу, 2 июля, священники помолились за воина Леонида Линника из Цуманя. В воскресенье, 3 июля, в последний путь провели воинов Михаила Приходая из Олики и Юрия Громыко из села Чемерин.

Заупокойное богослужение возглавил благочинный округа протоиерей Виктор Михалевский в сослужении клириков епархии.

Священнослужители выразили соболезнования семьям погибших Героев и призвали и молиться за тех, кто отдал свою жизнь за ближних и Родину.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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