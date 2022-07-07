На Волыни священники УПЦ отпели трех защитников Украины

В Волынской области священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими защитниками Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, воины погибли в результате ракетных обстрелов в Николаевской области.

В субботу, 2 июля, священники помолились за воина Леонида Линника из Цуманя. В воскресенье, 3 июля, в последний путь провели воинов Михаила Приходая из Олики и Юрия Громыко из села Чемерин.

Заупокойное богослужение возглавил благочинный округа протоиерей Виктор Михалевский в сослужении клириков епархии.

Священнослужители выразили соболезнования семьям погибших Героев и призвали и молиться за тех, кто отдал свою жизнь за ближних и Родину.