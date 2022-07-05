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На Львовщине верующие УПЦ отметили день Собора Галицких святых

03.07.2022 / 18:15
На Львовщине верующие УПЦ отметили день Собора Галицких святых
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении войны, а также о мире в Украине и на Галицкой земле

Во всех храмах Львовской епархии Украинской Православной Церкви отметили день памяти всех Галицких святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, 3 июля митрополит Львовский и Галицкий Филарет совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Львова.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении войны, а также о мире в Украине и на Галицкой земле.

«Духовный опыт Галицких святых обогащает боголюбивый народ Галиции. На самом деле очень важно знать и почитать людей, которые не так давно ходили по той же земле, а ныне является для нас образцом христианской жизни. Когда-то эти святые были земными людьми, а ныне подобно небесным Ангелам, соборно предстоят Престолу Божьему и молятся за утверждение в нашей земле Святого Православия», – отметил митрополит Филарет в своем слове.

*** Празднование Собора Галицких святых приходится в третье воскресенье после Пятидесятницы. Решение о праздновании было принято по предложению митрополита Киевского и всея Украины Владимира 3 апреля 2001 года на заседании Священного Синода.

В Собор Галицких святых входят равноапостольные Кирилл и Мефодий, равноапостольный великий князь Владимир, великомученик Иоанн Сочавский, святитель Петр Могила, преподобные Иов и Афилохий Почаевские и другие.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Львовская епархия
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