УПЦ в епархиях помогает воинам ВСУ, медикам, беженцам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Синодальный отдел УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины приобрел для воинов продукты и медикаменты общей стоимостью 50 тысяч гривен. В конце июня эту помощь на передовую передал лично глава отдела митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин. Особенно ценной помощью для воинов стали кровоостанавливающие пластыри, которые им сейчас крайне необходимы.

На Закарпатье Петро-Павловский приход села Белки Иршавского благочиния приобщился к приобретению спецавтомобиля для нужд Вооруженных Сил Украины.

Освящение автомобиля совершил благочинный Иршавского округа протоиерей Иоанн Лупак.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий на территории Троицкого Браиловского женского монастыря передал очередную гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из пострадавших в результате российской агрессии.

Также архиерей передал помощь и продуктовые наборы семьям раненых в боях военных ВСУ.

По благословению митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима настоятель Благовещенского собора города Коростышев архимандрит Иаков (Шумов) систематически организует помощь нуждающимся и вынужденным переселенцам.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал лекарства и медицинское оборудование Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1. Благотворительную гуманитарную помощь в больницу доставили священнослужители и волонтеры Харьковской епархии.

Также по благословению митрополита Онуфрия настоятель, клирики и прихожане храма Казанской иконы Божией Матери Харькова более месяца оказывают помощь Харьковской городской психиатрической больнице №15. В состав помощи входят продукты питания, средства гигиены и другие вещи первой необходимости.

Кроме того, посильная помощь оказывается непосредственно персоналу данного заведения, который во время боев в Харьковской области потерял дома, имущество и живет на постоянной основе в больнице.

С благословения архиепископа Вознесенского и Первомайского Алексия община Вознесенского кафедрального собора епархии передала гуманитарную помощь в социальную службу города Вознесенск для временно перемещенных лиц.