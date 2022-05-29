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В УПЦ рассказали, в каких странах будут открыты новые приходы

29.05.2022 / 15:30
Священники УПЦ как пастыри своего украинского народа поехали за своими людьми в другие страны

В УПЦ обращаются из восточно-европейских Поместных Церквей (Польша, Сербия, Румыния, Болгария) с просьбами прислать священников для окормления украинцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«В новых исторических условиях столкнулись с новым пастырским вызовом - массовым выездом украинцев за рубеж. Такого не было раньше, по крайней мере в таких масштабах. В связи с нападением России на нашу страну, многие верующие за границей не хотят идти в храмы РПЦ или РПЦЗ, не хотят идти в храмы, где поминается имя патриарха Кирилла. Это пастырские реалии. Не мы их создали. Мы только реагируем на них. Потому мы были вынуждены по просьбе наших людей, которые уезжают в разные страны (главным образом страны Европы), открывать приходы Украинской Православной Церкви за границей. Приходы, где поминается имя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», - сказал спикер УПЦ.

Он отметил, что священники УПЦ как пастыри своего украинского народа поехали за своими людьми в другие страны.

«Мы не забираем прихожан из храмов РПЦ - многие из них продолжают там молиться. Мы ориентируемся на тех людей, которые туда не могут или не хотят ходить, и собираем и обнимаем новых людей, которые были не так близки к Церкви. Это вопрос не юрисдикции, а миссии. Это вопрос больше пастырский, а не церковно-политический. Таким образом главным критерием, красной нитью всех решений Собора является именно польза для миссии Церкви, как внутри страны, так и за рубежом», - пояснил заместитель главы ОВЦС УПЦ.

Отец Николай Данилевич подчеркнул, что важность решений Собора УПЦ состоит именно в том, что Церковь отреагировала на произошедшие в обществе и стране изменения.

«Мы ведь не занимались открытием зарубежных приходов 30 лет назад. Тогда люди так массово ещё не выезжали за границу. В 2000-е была массовая рабочая эмиграция, мы стали открывать приходы. Теперь новая эмиграция, вызванная войной. Многие вернутся, а многие ведь останутся жить за границей», - продолжил спикер УПЦ.

Священник констатировал, что за три месяца войны открыто 10 новых приходов в странах Западной Европы, до войны - 6.

«Но очевидно, что задачи большие. В настоящее время из восточно-европейских Поместных Церквей (Польша, Сербия, Румыния, Болгария) к нам обращаются с просьбами прислать священника для окормления украинцев или благословить остаться служить тем священникам, которые выехали туда как беженцы», - подытожил отец Николай.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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