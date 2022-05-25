Община УПЦ с Волыни передала 7 тонн гуманитарной помощи на Сумщину

На Волыни община храма УПЦ в честь святой великомученицы Екатерины села Великий Омеляник передала около 7 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий жителям Сумской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, доставкой гумпомощи из Польши в Украину занимался настоятель храма протоиерей Владимир Гринюк.

Священник УПЦ познакомился с проживающим в Луцке с поляком, от которого узнал, что в Польше на складе лежит собранная для украинцев гумпомощь. Как оказалось, ее некому перевезти в Украину, поэтому отец Владимир вызвался помощь и лично поехал заграницу.

«Все эти вещи (средства гигиены, одежда), а также продукты собрала одна польская фирма. С их разрешения мы распределили весь груз по потребностям между нашими военными, людьми, пострадавшими от войны на Сумщине, а также выделили вещи для Общества слепых и слабовидящих и инвалидов ДЦП на Волыни», – рассказал священник.

Непосредственно в Сумскую область доставкой груза занимался местный священник УПЦ отец Алексей Бекетов.

Как сообщалось ранее, в Полтаве волонтеры и священники Украинской Православной Церкви раздали беженцам и вынужденным переселенцам гуманитарную помощь, а также текст молитвы о мире в Украине.