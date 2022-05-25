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В столице УПЦ организовала обеды для бездомных на вокзале

25.05.2022 / 11:40
В столице УПЦ организовала обеды для бездомных на вокзале
Источник: Центр информации УПЦ
Благотворительные обеды каждый раз собирают до ста и более человек

В Киеве сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ раздают обеды для нуждающихся и бездомных на Южном вокзале.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, волонтеры подготовили горячий обед и сладости.

Благотворительные обеды каждый раз собирают до ста и более человек.

«Бедные люди хотят есть каждый день, поэтому команда Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ сегодня опять побывала на Южном железнодорожном вокзале Киева. Всех желающих кормили горячим обедом, раздавали яйца и огурцы», - поделились в Социальном отделе.

Как сообщалось ранее, в Киеве сестры милосердия Марфо-Мариинской обители кормят бездомных и нуждающихся.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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