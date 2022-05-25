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Управделами УПЦ рассказал, как обрести Царство Божие

25.05.2022 / 11:15
Управделами УПЦ рассказал, как обрести Царство Божие
Источник: Центр информации УПЦ
Чем больше человек совершенствуется в такой любви, тем больше шансов он имеет унаследовать Царство

Главный критерий Царства Божия - принцип любви к Богу и ближнему.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Термин «Царство Божие» очень часто отождествляется с понятием загробной жизни, но это не совсем верно. Царство Божие – это не только инобытие. Царство Божие, по словам Самого Господа, начинается уже здесь и сейчас. Это новое измерение жизни, которое открывается человеку в тот момент, когда он приобщается ко Христу. Кроме того, Царство Божие не может быть привязано ни к какому-то определенному пространству, ни ко времени», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Царство Божие противоположно царству земному, поскольку у них разные системы ценностей: для мира важны власть, сила, богатство, а для Царства Божьего – любовь к ближнему и Богу. Чем больше человек совершенствуется в такой любви, тем больше шансов он имеет унаследовать Царство.

«Исходя из того, что Царство Божие – это в первую очередь царство любви, оно не может быть установлено силой. Нельзя просить Бога, чтобы Он ввел везде Свое Царство, – это Царство может распространиться на земле только при помощи нашего личного участия. Преподобный Максим Исповедник так и говорит: «Бог всё может, кроме одного – Он не может заставить человека полюбить Его, ведь любовь может иметь только одну основу – свободу», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что в тот момент, когда человек осознает, что соединиться с Богом возможно только через любовь, тогда Царство Божие откроется и в его жизни.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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