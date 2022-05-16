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В УПЦ объяснили, может ли ложь быть во благо

16.05.2022 / 14:17
В УПЦ объяснили, может ли ложь быть во благо
Источник: Центр информации УПЦ
Преподаватель Киевских духовных школ подчеркнул, почему ложь иногда приводит к благим последствиям

Понятие «ложь во благо» противоречит христианскому сознанию и представлению о благе в принципе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Всякая ложь – это грех. А во грехе ничего и никогда е может быть благим. В одном из своих сочинений святитель Василий Великий спрашивает: надобно ли лгать, имея в виду что-нибудь полезное? И при этом сам же отвечает отрицательно: сего не дозволяет сказанное Господом, Который решительно говорит, что ложь от диавола (см.: Ин. 8:44), не показывая никакого различия во лжи. Следовательно, ложь невозможно ничем оправдать, даже какими-либо добрыми целями», - отметил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ подчеркнул, почему ложь иногда приводит к благим последствиям.

«Такое стечение обстоятельств объясняется, прежде всего, понятием Промысла Божиего. Согласно этому понятию, Бог даже те происшествия, которые явно направлены на зло, может исправить и направить к благим последствиям. Если бы не было Промысла, мир перестал бы существовать, ведь все существующее обязано своим бытием Единому Истинному Богу», - объяснил Андрей Музольф.

Он напомнил, ответственность за ложь, пусть даже приведшую к так называемым, «благим последствиям», никоим образом не снимается. 

«Если мы слышим фразу «ложь во спасение», мы должны помнить о ее категорической несостоятельности. Бог и ложь – понятия глубоко чуждые друг другу и от этого – несовместимые», - подытожил Андрей Музольф.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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