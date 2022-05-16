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В Харькове священники УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся

16.05.2022 / 13:20
В Харькове священники УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Священники храма передали продукты жителям обстреливаемого района Салтовка

В Харькове священники Украинской Православной Церкви передали жителям города и беженцам продукты питания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, священники храма святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский передали продукты жителям обстреливаемого района Салтовка.

Клирик храма Казанской иконы Божьей Матери Харькова иерей Никита Тулуп передал жителям Северной Салтовки продукты питания и продуктовые наборы.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаревка Богодуховского района иерей Николай Полянчиков передал средства гигиены и детское питание многодетным семьям, которые переехали в Губаревку из Харькова, спасаясь от боевых действий.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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