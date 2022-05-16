В Харькове священники УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся

В Харькове священники Украинской Православной Церкви передали жителям города и беженцам продукты питания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, священники храма святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский передали продукты жителям обстреливаемого района Салтовка.

Клирик храма Казанской иконы Божьей Матери Харькова иерей Никита Тулуп передал жителям Северной Салтовки продукты питания и продуктовые наборы.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаревка Богодуховского района иерей Николай Полянчиков передал средства гигиены и детское питание многодетным семьям, которые переехали в Губаревку из Харькова, спасаясь от боевых действий.