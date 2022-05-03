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На Киевщине УПЦ передала помощь теробороне и жителям пострадавших сел

03.05.2022 / 12:11
На Киевщине УПЦ передала помощь теробороне и жителям пострадавших сел
Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужитель духовно поддержал местных жителей, верующие привезли им гуманитарную помощь

В Киевской области верующие Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для теробороны и жителей села Рудницкое, пострадавшего от обстрелов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, общины храмов Березани помогли местной территориальной обороне и жителям села Рудницкое, которое пострадало от обстрелов.

Настоятель Благовещенского храма архимандрит Назарий (Омеляненко), иеродиакон Никон (Згурский) и прихожане передали теробороне собранные верующими продукты питания.

Прихожане Архангело-Михайловского храма УПЦ Березани во главе со своим настоятелем протоиереем Сергием Тараном посетили село Рудницкое, которое пострадало от обстрелов и оккупации. Священнослужитель духовно поддержал местных жителей, верующие привезли им гуманитарную помощь.

Ранее протоиерей Николай Борисюк посетил стариков, нуждающихся, а также семьи, которые нуждаются в особом внимании.

Священник поздравил людей с Пасхой Христовой, пожелал мирного неба и вручил пасхальные гостинцы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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