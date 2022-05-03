На Закарпатье священники УПЦ передали продукты семьям переселенцев

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви верующие передали семьям переселенцев гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, волонтеры передали продукты, вещи, средства гигиены.

Благотворительную помощь передали семьям переселенцев из Чернобаевки, Харькова, Запорожья и детям-сиротам, переселенным из детского дома в Днепре.

По инициативе настоятеля храма, протоиерей Ярослава Поповича, отдельно была собрана и отправлена гуманитарная посылка в Харьков.

Также для семей переселенцев организовали благотворительную поездку в Ужгород.

Дети и их родители посетили Свято-Троицкий храм, в котором молились за мир в Украине.

Волонтеры провели для детей экскурсию по центру города, организовали посещение аттракционов и зоопарка.