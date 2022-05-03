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На Закарпатье священники УПЦ передали продукты семьям переселенцев

03.05.2022 / 12:30
На Закарпатье священники УПЦ передали продукты семьям переселенцев
Источник: Центр информации УПЦ
Для семей переселенцев организовали благотворительную поездку в Ужгород

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви верующие передали семьям переселенцев гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, волонтеры передали продукты, вещи, средства гигиены.

Благотворительную помощь передали семьям переселенцев из Чернобаевки, Харькова, Запорожья и детям-сиротам, переселенным из детского дома в Днепре.

По инициативе настоятеля храма, протоиерей Ярослава Поповича, отдельно была собрана и отправлена гуманитарная посылка в Харьков.

Также для семей переселенцев организовали благотворительную поездку в Ужгород.

Дети и их родители посетили Свято-Троицкий храм, в котором молились за мир в Украине.

Волонтеры провели для детей экскурсию по центру города, организовали посещение аттракционов и зоопарка.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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