В Одесском Иверском монастыре УПЦ рассказали о последствиях ракетного удара

В Одесском Иверском монастыре Украинской Православной Церкви из-за ракетного удара пострадали монастырские строения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в результате обстрела 2 мая в доме рядом с монастырем погиб ребенок.

«В результате обстрела дома по соседству с монастырем погиб 13-летний ребенок, сильно пострадала несовершеннолетняя девочка и еще ранены. Одесская епархия УПЦ и братия монастыря выражают соболезнования семье погибшего ребенка и осуждают этот варварский удар по мирным одесситам», – говорится в сообщении.

Взрывной волной в обители выбиты окна, повреждены стены и крыша. Из братии никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, настоятель и диакон храма УПЦ в честь святых мучеников Адриана и Наталии Одессы помолились возле дома об упокоении мирных жителей, погибших в результате попадания 23 апреля крылатой ракеты в многоэтажный дом.