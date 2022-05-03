Войти | Зарегистрироваться
14:36

вторник,
03 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одесском Иверском монастыре УПЦ рассказали о последствиях ракетного удара

03.05.2022 / 13:30
В Одесском Иверском монастыре УПЦ рассказали о последствиях ракетного удара
Источник: Центр информации УПЦ
Взрывной волной в обители выбиты окна, повреждены стены и крыша

В Одесском Иверском монастыре Украинской Православной Церкви из-за ракетного удара пострадали монастырские строения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в результате обстрела 2 мая в доме рядом с монастырем погиб ребенок.

«В результате обстрела дома по соседству с монастырем погиб 13-летний ребенок, сильно пострадала несовершеннолетняя девочка и еще ранены. Одесская епархия УПЦ и братия монастыря выражают соболезнования семье погибшего ребенка и осуждают этот варварский удар по мирным одесситам», – говорится в сообщении.

Взрывной волной в обители выбиты окна, повреждены стены и крыша. Из братии никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, настоятель и диакон храма УПЦ в честь святых мучеников Адриана и Наталии Одессы помолились возле дома об упокоении мирных жителей, погибших в результате попадания 23 апреля крылатой ракеты в многоэтажный дом.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 мая
2 мая
1 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.