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Митрополит УПЦ объяснил, что поможет победить грехи

03.05.2022 / 14:20
Митрополит УПЦ объяснил, что поможет победить грехи
Источник: Центр информации УПЦ
Человек, верящий в Бога, обретает радость, и призвал укрепляться в вере и сохранять сердца в чистоте

Доверие Богу и участие в церковной жизни дает силы преодолеть грехи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, об этом митрополит Лука (Коваленко) сказал в проповеди.

«Храм – это единственное место на земле, где человек может избавиться от греха. Где он может получить исцеление и силы для борьбы со своими пороками и страстями. Если этого не сделать, то зло будет только множиться и властвовать на этой земле. Вот почему наша Церковь вновь и вновь грозно напоминает нам о необходимости бороться со грехом. Быть готовыми совершать подвиг веры», - отметил владыка.

Он напомнил, что человек, верящий в Бога, обретает радость, и призвал укрепляться в вере и сохранять сердца в чистоте.

«Возгревать в них Самого Христа. Спешить к спасительным таинствам Церкви, которых нередко лишают себя даже те, кто называет себя православным человеком. Мы должны быть той закваской, которая поможет нашему обществу исцеляться. Конечно, дьявол этого не хочет и всячески этому противится. Поэтому на нашу Церковь продолжаются гонения, льются грязные потоки клеветы. Ведь только Церковь говорит правду и призывает человека к жизни с Богом и к и исполнению Его законов…Всегда есть Тот, кто может вернуть потерянное счастье. Стоит только назвать Христа Господином своей жизни и не позволять убивать Его тем, кто желает удостовериться, что Он живой», - подытожил митрополит Лука.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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