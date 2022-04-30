УПЦ в регионах Украины помогает беженцам, военным, больницам и всем нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Насельники Киево-Печерской лавры, несущие послушание в отделе социального служения, посетили Бучанский и Фастовский районы. Лаврских волонтеров во главе с архимандритом Глебом сопровождал клирик Макаровского викариатства Киевской епархии архимандрит Филарет.

В храмы и медицинские учреждения были доставлены детское питание и одежда. Необходимую помощь получила семья погорельцев. Также посетили Фастовскую станцию ​​экстренной медицинской помощи. В ходе визита медперсоналу передали медицинские препараты.

С благословения митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, в актовом зале Полтавской семинарии усилиями преподавателей и воспитанников Детской музыкальной школы города Горишни Плавни был проведен праздничный концерт для переселенцев, проживающих в общежитии ПМДС.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продукты питания в храм святого великомученика Георгия Победоносца Харькова, который находится в зоне боевых обстрелов и служит укрытием для жителей района Салтовка. Духовенство прихода заботится об обеспечении жителей района продуктами питания, одеждой и средствами гигиены.

Кроме того, митрополит Онуфрий передал продукты питания, средства гигиены и лекарства харьковчанам, проживающим на Северной Салтовке. Благотворительную помощь передали священнослужители и студенты духовной семинарии.

Сестры милосердия Харьковской епархии посетили областную детскую клиническую больницу и поздравили со Светлым Христовым Воскресением медицинский персонал и пациентов, находящихся на лечении. Сестры раздали пояса, нательные крестики, иконы, освященную воду и елей. Также сестры милосердия поздравили работников и пациентов Областной клинической больницы – Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Клирик храма Успения Божией Матери поселка Солоницевка Харьковской области иерей Александр Рыбачук раздал благотворительную помощь и продукты питания нуждающимся харьковчанам.

В Пасхальные дни Консистория Черновицко-Буковинской епархии УПЦ пытается создать пасхальное настроение для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома через военные действия в их областях и приветствует каждого приходящего за помощью, даря пасхальные подарки.

Семья настоятеля храма великомученика Георгия города Сторожинец протоиерея Василия Ковальчука с прихожанами испекли более 500 пасок и передали пасхальные пакеты на передовую для украинских воинов, а также для переселенцев, проживающих на территории Черновицкой области.

В Запорожской епархии благочинный Мелитополя протоиерей Максим Смирнов побывал в гостях в городском доме для лиц с инвалидностью и передал пасхальные угощения людям с ограниченными возможностями здоровья.

Прихожане Свято-Георгиевского храма Запорожья во главе с протоиереем Александром Афониным поздравили с Пасхой детей Запорожского областного центра социально-психологической реабилитации, педагогов, пожилых людей и больных.

Также настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Олег Семенчук посетил вынужденных переселенцев с оккупированных территорий страны, которые находятся в детских садах Запорожья.

Настоятель храма Воскресения Христова Черкасской епархии архимандрит Лукиан посетил военнослужащих ВСУ в районе украинско-российской границы.