На Буковине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Священники Черновицко-Буковинской и Александрийской епархий Украинской Православной Церкви совершили чины отпевания погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в храме в честь Вознесения Господнего села Испас Черновицкой области простились с воином Петром Иванчуком.

Отпевание возглавил протоиерей Георгий Малыш в сослужении настоятеля храмапротоиерея Виталия Скоробогача и духовенства благочиния.

На Кировоградщине в Петровском духовенство УПЦ совершило чин отпевания воина ВСУ Сергея Стратана. Отпевание возглавил благочинный Петровского церковного округа протоиерей Димитрий Городецкий в сослужении протоиерея Михаила Царука.