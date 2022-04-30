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На Буковине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов

30.04.2022 / 13:15
На Буковине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
В храме в честь Вознесения Господнего села Испас Черновицкой области простились с воином Петром Иванчуком

Священники Черновицко-Буковинской и Александрийской епархий Украинской Православной Церкви совершили чины отпевания погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в храме в честь Вознесения Господнего села Испас Черновицкой области простились с воином Петром Иванчуком.

Отпевание возглавил протоиерей Георгий Малыш в сослужении настоятеля храмапротоиерея Виталия Скоробогача и духовенства благочиния.

На Кировоградщине в Петровском духовенство УПЦ совершило чин отпевания воина ВСУ Сергея Стратана. Отпевание возглавил благочинный Петровского церковного округа протоиерей Димитрий Городецкий в сослужении протоиерея Михаила Царука.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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