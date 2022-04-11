Киевские духовные школы передали помощь защитникам Украины

Киевские духовные школы Украинской Православной Церкви продолжают оказывать всестороннюю помощь украинским военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в результате вторжения войск Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой kdais.kiev.ua, ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) встретился с бойцами Вооруженных Сил Украины.

Владыка передал украинским защитникам индивидуальные аптечки и средства обогрева. Закупка амуниции стала возможной благодаря усилиям украинских эмигрантов из Львова, проживающих в Кливленде, США, Николаю и Александре Шуневич, которые передали украинским бойцам бронежилеты и медикаменты на передовую.

Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария вместе с благотворителями передали еду, вещи и лекарства для жителей освобожденного Кролевца на Сумщине.

К сбору гуманитарной помощи присоединились прихожане Академического Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана УПЦ, Союз ветеранов Афганистана Деснянского района Киева и Волынская областная клиническая больница.