Войти | Зарегистрироваться
16:52

понедельник,
11 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ объяснил, какой информации можно доверять

11.04.2022 / 15:35
Управделами УПЦ объяснил, какой информации можно доверять
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка дал совет, видя подобную информацию или события, попросить у Бога защиты и довериться Ему

Любую информацию необходимо воспринимать со спокойствием и рассудительностью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Беда в том, что именно сейчас правду очень трудно отличить от полуправды, недоправды, а то и вовсе - от лжи. Потому гораздо важнее сейчас не проводить расследования и исследования тех или иных фактов, тем более что это не так и просто, как многим кажется, а подумать о том, как именно эти факты отражаются в нашей душе. Христианину всегда очень важно правильно расставлять приоритеты: что есть едино на потребу (Лк. 10:42), а что второстепенно, а то и третьестепенно», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что самое важное для христианина - единство с Господом, а отдаляет от Бога грех.

«Грех - это не только то или иное грубое нарушение Божьего закона. Грех – это и злые эмоции, которые производят гнев, ненависть, жажду мести и т. д. Подобные чувства хоть раз в жизни испытывали верующие, и каждый испытавший наверняка помнит, как потом трудно вернуться к молитве, вернуться к богообщению», - напомнил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что легко проверить, какое именно ощущение в душе вызывает потребляемая нами информация: если это страх, злость, гнев, то информация не полезна нашей душе.

Владыка дал совет, видя подобную информацию или события, попросить у Бога защиты и довериться Ему.

«Мы слабы. Но именно поэтому нам нужно обратиться к Единственному нашему Источнику силы. «…Ибо сила Моя совершается в немощи», – говорит Господь (2 Кор. 12:9). И только поэтому мы можем целиком лишь положиться на Господа. Принять Его святую волю. Вспомнить, что без Него ни один волос не упадет с нашей головы. И из глубины своей слабости, своей скорби, всего своего человеческого несовершенства помолиться и воззвать к единому нашему Защитнику. А перед чтением любых новостей не спешить, а сделать паузу на несколько секунд, перекреститься и попросить Христа со спокойствием и смирением, с разумом и по-христиански принять читаемое. И так следует воспринимать любую информацию», - подытожил управделами УПЦ.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 апреля
10 апреля
9 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.