В Нежине УПЦ передаст украинским военным и жителям города гуманитарную помощь от Румынской Церкви

Митрополит Климент рассказал,что последнее время в городе были перебои с хлебом из-за нехватки дрожжей и муки
В Нежин доставлена гуманитарная помощь от Румынской Православной Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на на YouTube-канал Нежинской епархии, митрополит Климент (Вечеря) рассказал, что сейчас Нежин находится в сложной ситуации, не хватает продуктов и лекарств.
«Та помощь, которая пришла сегодня, будет распределена для военных, полиции, теробороны. Есть много продукции для маленьких детей - средства гигиены, детское питание. В городе много детей, у которых нет самого необходимого. Продукты питания передадут в детские дома и дома престарелых. Вместе с представителями властей мы будем распределять помощь так, чтобы она пришла каждому нуждающемуся… Мы получили лекарства, которые передадим в Нежинскую городскую больницу», - поделился владыка.
Также с гуманитарным грузом в город привезли дрожжи для приготовления хлебобулочных изделий. Их передадут в Нежинский хлебокомбинат. Митрополит Климент рассказал,что последнее время в городе были перебои с хлебом из-за нехватки дрожжей и муки.
«Я хотел бы попросить у Бога благословения для каждого, кто осуществил эту помощь, для наших людей, для нежинцев, и пожелать, чтобы мирное небо над головой, покой, любовь, согласие между всеми людьми как можно быстрее воцарились на нашей украинской земле», – подчеркнул митрополит Климент.
Гуманитарную помощь от верующих Румынской Церкви доставили при поддержке Социального отдела по делам благотворительности Украинской Православной Церкви.
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