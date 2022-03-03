Управделами УПЦ призвал не поддаваться эмоциям в деле решения церковных вопросов

Управделами УПЦ призвал духовенство оставаться верными канонической Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию
Нужно не поддаваться на эмоции и провокации, а решать важные церковные вопросы соборно и каноничным путем.
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в обращении к духовенству.
«Святые отцы напоминают: отличить дела, угодные Богу, от дел, на которые подталкивает враг рода человеческого, нетрудно. Если плодами дел являются мир, любовь и единство, значит, они богоугодные. А если те или иные действия ведут к вражде и противостоянию, значит, они от дьявола», - сказал владыка.
Митрополит Антоний констатировал, что ужас войны разделяет людей на два лагеря. «Кто-то начинает всматриваться внутрь себя, раскаиваться и в результате находит Бога, а другие, наоборот, всё больше озлобляются, разжигают в своей душе гнев и ненависть, тем самым, к сожалению, отдаляются от Всевышнего», - добавил он.
«Дорогие отцы, мы выстояли и защитили нашу Церковь, когда ее хотели заставить идти по неканоническому пути. Мы все являемся канонической Церковью Христовой, Церковью исповедников и мучеников, за что нас почитают во всем православном мире. Этот выбор мы должны сделать и в это непростое и страшное время. Не поддавайтесь на провокации! Все церковные вопросы следует рассматривать и решать исключительно в рамках канонов и соборным разумом», - сказал управделами УПЦ к духовенству.
Архиерей отметил, это все должно совершаться не под грохот разрывов, а в мире Христовом и молитве.
«Эмоции в деле решения любых вопросов не лучший советчик. У нас сегодня есть чем заняться. Все свои силы и возможности мы должны сосредоточить на пастырском служении и всесторонней помощи всем тем, кто в этом нуждается. А их сотни и тысячи», - считает владыка.
Управделами УПЦ призвал духовенство оставаться верными канонической Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
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