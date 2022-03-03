Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно проведут молебен о мире в Украине

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 4 марта проведут одновременный молебен об установлении мира в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, проведение молебна благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил начать молебны во всех храмах и монастырях УПЦ в 12.00. Соответствующий циркуляр Киевской митрополии был направлен руководителям всех епархий УПЦ.

«Молебен будет завершен звоном, а в тех населенных пунктах, где это будет возможно – крестным ходом», - сообщили в УПЦ.

Также отмечается, что звонить в церковные колокола только в том случае, если это не будет расценено как сигнал тревоги.