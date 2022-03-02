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Управляющий делами УПЦ призвал священников открыть храмы для людей круглосуточно

02.03.2022 / 13:44
Управляющий делами УПЦ призвал священников открыть храмы для людей круглосуточно
Источник: Центр информации УПЦ
Управляющий делами УПЦ призвал настоятелей храмов поддержать каждого, кто обращается за помощью

Каждой церковной общине и священникам необходимо сделать храмы домом для максимального количества людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в обращении к украинцам.

«Почти неделю, как в нашей стране идет война. Есть погибшие и раненые. Многие наши люди растеряны и напуганы. Кто-то переезжает в западные регионы страны, кто-то за границу, кто-то не имеет такой возможности. Это время для Церкви особенное. Мы все знаем слова Христа: “То, что вы сделали одному из меньших братьев Моих, то вы сделали Мне” (Мф 25, 40). Мы должны помнить, что всегда смотрят не на слова, а на дела. Многие наши храмы сейчас принимают людей во время обстрелов. В храмах люди фактически живут, потому что чувствуют себя в безопасности. Важно: там, где человек чувствует себя в безопасности, там его дом. Поэтому для Церкви, для общины, для священника сейчас время возможностей – сделать храм Божий домом для максимального количества людей, защитить их, утешить, вытереть слезы, подбодрить, накормить, приютить, и конечно, помолиться с ними. Ведь война – время особой горячей молитвы», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ призвал настоятелей храмов поддержать каждого, кто обращается за помощью.

«Отцы и братья, я призываю держать двери ваших храмов открытыми! Кто хочет переждать обстрел, пусть переждет, кто боится и просит разрешить переночевать в храме, пусть ночует, у кого нет продуктов, постараемся их накормить. Может, у кого есть запасы (продуктов), пусть он принесет в церковь и поделится с другими. Там, где служили только по большим праздникам, будем молиться чаще, будем сейчас с людьми. Война рано или поздно заканчивается, а любовь, которую мы можем дать сейчас людям, останется с нами навсегда!», - отметил владыка Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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