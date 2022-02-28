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Синод УПЦ призвал Патриарха Кирилла и президентов сделать все, чтобы остановить войну в Украине

28.02.2022 / 17:20
Синод УПЦ призвал Патриарха Кирилла и президентов сделать все, чтобы остановить войну в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины

Украинская Православная Церковь поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и просит о немедленном прекращении боевых действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Священный Синод Украинской Православной Церкви заявил в своем обращении.

«Со скорбью и болью переживаем то, что война пришла на нашу родную украинскую землю. Тяжелые испытания постигли всех нас. Почти на всей территории Украины продолжаются боевые действия между войсками Российской Федерации и Вооруженными Силами Украины, гибнут воины и мирные люди, растет количество беженцев. Приведение ядерного оружия в состояние повышенной боевой готовности вообще остро ставит под вопрос перспективу дальнейшего существования человечества и всего мира. В такой непростой ситуации призываем всех быть мужественными, усилить молитву и объединиться вокруг защиты нашей Родины. Обращаясь сегодня ко всем нашим защитникам, хотим засвидетельствовать, что мы чтим вас и молимся за вас, ведь вы, жертвенно рискуя своей жизнью, действенно свидетельствуете о том, как можно исполнить слова Господа нашего Иисуса Христа: Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за ближних своих (Ин. 15: 13)», - отмечается в обращении.

В заявлении Синода подчеркнули, что Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

 «Мы полностью разделяем боль и страдание нашего народа. В эти ответственные дни во всех храмах и монастырях нашей Церкви возносятся усиленные молитвы о прекращении войны и восстановлении мира в Украине. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, силами епархий и монастырей оказывается всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал в результате боевых действий. Наши храмы круглосуточно открыты для тех, кто нуждается в защите при обстреле. Украинская Православная Церковь с каждым днем расширяет миссию по оказанию помощи всем нуждающимся», - сказано в заявлении Священного Синода УПЦ.

Украинская Православная Церковь призвала Патриарха Кирилла «усилить молитву о многострадальном украинском народе, сказать Ваше Первосвятительское слово о прекращении братоубийственного кровопролития на украинской земле и призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий, уже угрожающих превратиться в мировую войну».

«Также обращаемся к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. От имени многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви просим Вас сделать все возможное, чтобы положить конец греху вооруженного противостояния двух наших братских народов и начать переговорный процесс. Эта ужасная война уже нанесла тяжелый удар отношениям между украинским и русским народами. Если кровопролитие не будет прекращено, пропасть между нашими народами может остаться навечно. Украинский народ, братья и сестры! Надеемся, что здравый смысл победит, и эта война скоро закончится», - призвали в УПЦ.

Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал украинцев усилить молитвы, не поддаваться провокациям и сохранять единство.

«Просим каждого из вас сохранять мир между собой и не поддаваться провокациям. Оказывайте друг другу помощь, берегите друг друга. Также важно не разжигать вражду между собой. Только в единстве наша сила. Молим Господа, чтобы Он просветил правителей светом благодати Своей. Верим, что человеколюбивый Господь примет наш молитвенный труд, простит нам грехи наши. И в ближайшее время мир Божий снова воцарится на нашей благословенной украинской земле!», - подытожили в УПЦ.

Источник: Союз православных журналистов
УПЦ
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