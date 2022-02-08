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В Ивано-Франковске вопреки решению ООН выгоняют из храма общину УПЦ

08.02.2022 / 12:55
В Ивано-Франковске вопреки решению ООН выгоняют из храма общину УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ вынуждены забрать все из храма, в котором молились 30 лет, и у общины нет помещения для богослужений

В Ивано-Франковске по решению Верховного суда Украины приставы выселяют общину храма УПЦ в честь Преображения Господня из помещения, в котором верующие молились последние 30 лет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, городские власти пытались отобрать здания на улице Чорновила 6 еще с 2016 года.

Отмечается, что в 2019 году Комитет по правам человека ООН обязал государство Украины не выселять верующих УПЦ из помещения, где действовал Спасо-Преображенский храм.

Несмотря на прямой запрет международного правозащитного института, мэрия продолжила судиться с общиной УПЦ и передала здание городскому департаменту образования. Ивано-Франковская епархия получила сообщение о принудительном выселении.

7 февраля франковский журналист и общественный активист Виталий Черненький сообщил, что на территорию храма прибыли представители исполнительной службы и начали процесс выселения прихожан. Также приставы опечатали и церковную лавку.

«Верующие УПЦ вынуждены забрать все из храма, в котором молились 30 лет, и у общины нет помещения для богослужений. Отныне у прихожан храма нет места и для совершения социального служения. При храме кормили нуждающихся, раздавали одежду и лекарства. Очевидно, дальше придется кормить бездомных под городским советом», - говорят в пресс-службе Ивано-Франковской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
ивано-франковск, УПЦ
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