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Из-за визита Макрона в Киеве перекроют сразу несколько улиц

08.02.2022 / 08:46
В центральной части Киева и на некоторых улицах Дарницкого района столицы, а также на некоторых улицах Херсона и в Херсонской области возможны временные ограничения движения в связи с официальным визитом в Украину Председателя Рийгикога Эстонской Республики Юрия Ратаса и рабочим визитом Президента Франции Эммануэля Макрона. Официальный визит политиков запланирован на 8-10 февраля.

Об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны (УГО) в Facebook сегодня, 7 февраля.

"Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти", — сказано в сообщении.

Предполагается, что временные ограничения дорожного движения возможны в центральной части и на некоторых улицх Дарницкого района Киева, а также на некоторых улицах Херсона и Херсонской области. При этом в УГО не назвали возможные участки перекрытия и временные промежутки ограничений.

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