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Минздрав сообщил, сколько человек умерло от коронавируса в Украине

08.02.2022 / 08:21
В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 34 353 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 15 193 человека, 255 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 7 февраля в Украине: зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 095, медработников – 955); 63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19526 человек, вторую дозу - 28877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14973 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 168 человек; летальных исходов – 255; выздоровело – 15 193 человека", - указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 7 февраля за сутки выявили 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 февраля количество новых случаев коронавируса достигло 27 851, 5 февраля за сутки выявили 42 533 новый случай заболевания СOVID-19, 4 февраля коронавирусом заболело 43 778, 3 февраля за сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 февраля за сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 января, были выявлены 22 026 новых случаев заболевания, 30 января - 24 508 новых случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 341 790 человек; выздоровело – 3 696 285 человек; летальных исходов – 101 647.

С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

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