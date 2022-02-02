На Буковине УПЦ проведет акцию в поддержку онкобольных детей

На Буковине в праздник Сретения Господнего в храмах Украинской Православной Церкви соберут средства для детей, которые лечатся в онкогематологическом отделении областной больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, благотворительная акция в поддержку детей пройдет по благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия.

15 февраля во всех приходах епархии проведут сбор пожертвований для детей, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении Черновицкой областной детской больницы.

«Призываем всех верных УПЦ нашей епархии и людей доброй воли присоединяться к этой акции», – сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ.

Отмечается, что после сбора средств будет опубликован отчет о расходах и передаче необходимых медикаментов или оборудования в больницу.

Как сообщалось ранее, в Киеве Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал благотворительную помощь для подопечных Территориального центра социального обслуживания Оболонского района.