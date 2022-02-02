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СМИ рассказали о «бизнесе» Ровшана Тагиева, который выдает себя за лидера азербайджанской общины в Украине

02.02.2022 / 17:01
СМИ рассказали о «бизнесе» Ровшана Тагиева, который выдает себя за лидера азербайджанской общины в Украине
В Украине создана целая сеть фиктивных организаций и ассамблей, цель которых - «легализовать» деятельность Ровшана Сурхая Оглу Тагиева, фигурировавшего в уголовных делах и мошенничестве. Об этом сообщает Антикор.

Ровшан Тагиев называет себя лидером азербайджанской общины в Украине, председателем Ассамблеи национальностей Украины, сопредседателем Ассамблеи диаспоры мира в США, председателем Украинской ассамблеи наций и других фейковых организаций без офисов, штата и какой-либо деятельности. «Единственная задача этих структур — предоставлять Тагиеву некий официальный статус для решения собственных материальных вопросов и служить витриной для поиска спонсоров и кредиторов», — пишет Антикор. 

Большинство публичных мероприятия этих «ассамблей» — фуршеты, на которых Тагиев присутствует в статусе свадебного генерала, «красуется в президиуме, выступает, фотографируется и просит приглашение на следующее мероприятие». Частое фотографирование со знаменитостями и политиками Тагиев использует для того, чтобы казаться влиятельнее и статуснее. Благодаря селфи с известными людьми (с которыми в 99% случаев даже не знаком) он демонстрирует собственную значимость землякам и потенциальным спонсорам.

По данным журналистов, основная деятельность Тагиева — занимать деньги у одних влиятельных людей, чтобы отдавать долги другим влиятельным людям. Если в займе отказывают, Тагиев прибегает к шантажу и угрожает своими связями из 90-х. Сам он не раз фигурировал в уголовных делах. Например, его называлипартнером начальника департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого, которого СБУ арестовала в 2017 году. Согласно записям Единого центра обработки судебных решений, Шевченковский и Голосеевский районные суды, а также Шевченковский райотдел Государственной исполнительной службы города Киева в разное время рассматривали как минимум 6 производств, по которым Тагиеву предъявлялись финансовые и имущественные претензии. В том числе со стороны бывших партнеров и земляков. 

СМИ называют Тагиева политическим приспособленцем и «мастером переобувания». Так, во время Евромайдана он на чужом  «Бентли» протаранил одну из баррикад в центре Киева. Тагиев избежал гнева митингующих, заявив, что он известный активист и спешит на заседание Рады Майдана. Хотя несколькими днями ранее публично выступил с официальным заявлением от имени одной из своих организаций  в поддержку режима Януковича.

После победы революции, он даже пытался «пристроиться» к волонтерскому движению 2014-2015 годов — присутствовал при передаче помощи волонтерами, приписывая ее себя, хотя в реальности не потратил на армию ни одной гривны. «Мошенник и мелкий вымогатель Ровшан Тагиев неоднократно предпринимал попытки вхождения во власть, но все они были безуспешными. Личное обогащение, красивая жизнь и статусные атрибуты власти – это все, что интересует Тагиева», — пишет Антикор.

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