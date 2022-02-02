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Священник УПЦ рассказал, почему нельзя сознательно совершить грех, а потом покаяться

02.02.2022 / 15:10
Священник УПЦ рассказал, почему нельзя сознательно совершить грех, а потом покаяться
Источник: Центр информации УПЦ
Священник подчеркнул, что каждый человек, который грешит, должен осознавать, что он идет против воли Божией

Каждый человек, который грешит, должен понимать, что он идет против воли Божией, и что Бог в любой момент может призвать к Себе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

Человеку невозможно по-настоящему покаяться в своих грехах, греховных поступках, если он делает их осознанно, с целью покаяться в них позже.

«Если человек делает что-то против себя, если он осознанно грешит против ближних, если он доставляет определенного рода дискомфорт и негатив в отношении ближних и мотивирует это тем, что в определенное время своей жизни «я могу пойти и попросить у Бога прощение за содеянное» - данное выражение и мысли являются лукавством. И по сути дела, такой человек - с «сожженной» совестью», - пояснил преподаватель КДАиС.

Священник отметил, важно помнить о том, что в любой момент жизнь может окончиться, и со своим грехом человек может предстать перед Богом.

«Человек может предстать перед Богом в тот момент когда он и совершает данный грех», - добавил отец Афанасий.

«Совершать грех, и лукавить перед Богом о том, что «я согрешу, а потом пойду и попрошу у Бога за это прощение» - это высшая степень лукавства, какая только может быть. Данное время ведь может и не наступить. Бог ведь не может принять такое лицемерное покаяние», - отмечает преподаватель КДАиС.

Также священник подчеркнул, что каждый человек, который грешит, должен осознавать, что он идет против воли Божией.

«Важно не оправдывать себя, говоря о том, что наступит время для моего личного покаяния при совершении определенного грехопадения», - заключил иеромонах Афанасий (Стрельцов).

Ранее священник УПЦ рассказал, что такое смертный грех.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Грех
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