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В Кропивницком УПЦ прославит двух местночтимых святых

02.02.2022 / 13:35
В Кропивницком УПЦ прославит двух местночтимых святых
Источник: Центр информации УПЦ
Решение о прославлении в пределах Кировоградской епархии УПЦ священномучеников Николая и Платона пресвитеров с установлением дня их памяти - 15 июня принял Священный Синод УПЦ 17 августа 2021 года

В Кропивницком 6 февраля состоится прославление в лике святых священномучеников Платона Купчевского и Николая Виноградова.

Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Кировоградской епархии, праздничное богослужение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы совершит сонм архиереев УПЦ.

Канонизация святых состоится во время праздничной Божественной литургии 6 февраля в 09.00.

Решение о прославлении в пределах Кировоградской епархии УПЦ священномучеников Николая и Платона пресвитеров с установлением дня их памяти - 15 июня принял Священный Синод УПЦ 17 августа 2021 года.

Священномученик Платон Виноградов родился в селе Оржиполь на Одесчине в 1866 году в семье священника. По окончании Одесской духовной семинарии служил в сёлах на Кировоградщине: сначала в селе Николаевка, затем в селе Любомировка. В 1903 году стал настоятелем собора Рождества Пресвятой Богородицы в Елисаветграде (ныне Кропивницкий).

В июне 1923-го был арестован, но вскоре освобождён. С 1926 года служил в Петропавловской кладбищенской церкви. В июле 1929 года отец Платон был вновь арестован и опять отпущен.

16 января 1931 произошёл третий арест. 2 января 1932 года священника приговорили к трём годам ссылки и отправили в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.

Священномученик Николай Купчевский родился в 1868 году в Тирасполе. Сын священника, с 1883-й по 1889 года он получал духовное образование в Кишинёве. С 1912 года стал настоятелем Петропавловского кладбищенского храма в Зиновьевске (ныне Кропивницкий). В 1926 году был арестован, два месяца провёл в тюрьме, затем освобождён.

15 января 1931 года отца Николая арестовали. В этот же день и в следующий были задержаны ещё 15 священнослужителей Зиновьевского округа. Всех их обвиняли в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации.

14 декабря 1931 года отец Николай был приговорён к трём годам ссылки и отправлен в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.

** Канонизация - это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.

Источник: Inpress.ua
упц, Кропивницкий, новомученики
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