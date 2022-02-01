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В Церкви считают, что научный прогресс не должен превращаться в культ

01.02.2022 / 18:15
В Церкви считают, что научный прогресс не должен превращаться в культ
Источник: ria.ru
Научно-технический прогресс – это не тоталитарный религиозный культ, он должен постоянно критически осмысляться, анализироваться с точки зрения этики

Научный прогресс должен этически оцениваться, чтобы он не стал тоталитарным культом.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал в интервью «РИА Новости».

«Можно сказать, что именно христианство стояло у истоков научно-технического прогресса, дало будущим ученым карт-бланш на «препарирование» естественного мира, который в языческом сознании был неприкосновенно сакральным. Наука, хотя и имеет отдельный от религии предмет, но является средством познания окружающего мира, нередко приводящим многих ученых к Богу. Красота и масштабность творения приводят к Творцу», - сказал Владимир Легойда.

Нет сомнений, считает он, что технический прогресс может стать и становится облегчением жизни, избавляет от тяжелого физического труда. «Но, вместе с тем, его нельзя превращать в некую священную корову или явление, которое пользуется некой непогрешимостью», - подчеркнул глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Научно-технический прогресс – это не тоталитарный религиозный культ, он должен постоянно критически осмысляться, анализироваться с точки зрения этики, подчеркнул Владимир Легойда.

«Стоит начинать беспокоиться, тогда прогресс или его самозваные спикеры нам начинает обещать то, что обещали в прошлом веке руководители диктаторских режимов: рай на земле. Или бессмертие. Обычно после таких обещаний всех несогласных с раем отправляют в концлагерь», - считает глава Синодального отдела.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, прогресс, Легойда
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