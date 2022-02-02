Войти | Зарегистрироваться
17:56

среда,
02 февраля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Днепропетровщине создадут пожарную команду при монастыре УПЦ

02.02.2022 / 17:30
На Днепропетровщине создадут пожарную команду при монастыре УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На заседании Духовного собора утвердили положение о создании добровольной пожарной команды при обители

На Днепропетровщине при Свято-Николаевском Самарском Пустынном монастыре УПЦ города Новомосковска создадут добровольную пожарную команду.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, такое решение было принято на заседании Духовного собора монастыря, которое провел митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Отмечается, что насельники обители будут помогать сотрудникам спасательной части тушить пожары.

«Во встрече приняли участие наместник монастыря архимандрит Досифей (Савелов), начальник Новомосковского районного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданской защиты Олег Гузиенко и братия обители», – сообщают в пресс-службе епархии.

На заседании Духовного собора утвердили положение о создании добровольной пожарной команды при обители. Также были подготовлены письма о сотрудничестве руководству ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области в Свято-Троицком Матронинском женском монастыре УПЦ открыли первую в Украине женскую добровольную пожарную команду, которая состоит из сестер обители.

 

Источник: Inpress.ua
днепропетровская область, УПЦ, пожарные
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 февраля
1 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.