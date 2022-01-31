Войти | Зарегистрироваться
12:33

понедельник,
31 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине сгорел деревянный храм УПЦ

31.01.2022 / 11:22
На Буковине сгорел деревянный храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Деревянный храм загорелся 30 января около трех часов ночи

В Черновицкой области сгорел деревянный храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, сгорел храм в честь Схождения Святого Духа в селе Самакова.

Деревянный храм загорелся 30 января около трех часов ночи.

В сообщении сказано, что в данный момент устанавливаются причины пожара.

Сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия, но спасти храм им не удалось. Кроме деревянного храма дотла сгорела также колокольня.

Ситуацию с тушением огня усложнили погодные условия, так как ночью поднялся сильный ветер.

Устанавливаются причины пожара, инцидент с возгоранием церкви расследуют сотрудники полиции.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 января
30 января
29 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.