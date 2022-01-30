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Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории Крестовоздвиженского храма в Киево-Печерской лавре

30.01.2022 / 20:45
Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории Крестовоздвиженского храма в Киево-Печерской лавре
Источник: Центр информации УПЦ
Журнал издается силами братии Киево-Печерской Лавры по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

В Киево-Печерской лавре издали первый номер журнала «Печерский Благовестник» в 2022 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, читателям предлагаются исторические свидетельства и свежие материалы о трех храмах Печерской обители.

«В рубрике «События» опубликован репортаж и фотоотчет об освящении нового храма лавры в честь преподобного Агапита Печерского. В рубрике «Богословие» размещены материалы о живописи Великой Успенской церкви во второй половине XIX века. О Крестовоздвиженском храме и проживавших ранее насельниках лавры рассказывается в рубрике «Страницами Лаврской истории»», - сообщили в пресс-службе Киево-Печерской лавры.

Открывает выпуск журнала интервью Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Дар священнослужения», где Предстоятель УПЦ дал ряд наставлений и выразил свое видение преодоления раскола в церковном единстве.

«В журнале начали публиковать «Воспоминания профессора Никодимова» о Киево-Печерской Лавре. Иван Никодимов проживал в Лавре до 1943 и составил исторические очерки во время пребывания в святыне», - сообщается на сайте обители.

Также в выпуск вошла подборка стихов пресс-секретаря Предстоятеля УПЦ архимандрита Пафнутия (Мусиенко).

Журнал издается силами братии Киево-Печерской Лавры по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Ознакомиться полностью с новым номером журнала можно здесь.

Источник: Inpress.ua
киево-печерская лавра, УПЦ
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