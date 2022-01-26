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В УПЦ объяснили, что делать, если умершего родственника отпели в неканоническом храме

26.01.2022 / 15:20
В УПЦ объяснили, что делать, если умершего родственника отпели в неканоническом храме
Источник: Центр информации УПЦ
Всё, что совершается в раскольнических храмах, не имеет благодатной силы

В случае, когда умершего родственника по незнанию отпели в неканоническом храме, нужно попросить священника Украинской Православной Церкви совершить заочное отпевание.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Если отпевание было совершено у раскольников, необходимо совершить хотя бы заочное отпевание (в народе именуется «печатание») в православном храме. Ведь всё, что совершается в раскольнических храмах, не имеет благодатной силы», - отметил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ обратил внимание, что сейчас таких случаев очень много, хотя это не оправдывает невнимания близких усопшего.

«Если мы любим своего почившего родственника, мы обязаны сделать так, чтобы ему было максимально хорошо не только в этой, земной жизни, но и в жизни будущей», - подытожил Андрей Музольф.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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