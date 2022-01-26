Войти | Зарегистрироваться
16:26

среда,
26 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Генпрокуратура не собирается смягчать позицию по мере пресечения Порошенко

26.01.2022 / 15:24
Офис генпрокурора не намерен смягчать свою позицию по избранию меры пресечения пятому президенту Украины (2014-19), лидеру партии "Европейская солидарность", народному депутату Петру Порошенко, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

 

На встрече с журналистами в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, нет ли у Офиса генпрокурора намерения изменить свою позицию по мере пресечения Порошенко для снижения градуса накала общества, Венедиктова сказала: "Нет такого намерения у Офиса генпрокурора. Офисом генпрокурора была подана апелляционная жалоба, и вчера, когда появилось полное решение, было дополнение к апелляционной жалобе, и мною уже оно подписано".

При этом генпрокурор добавила: "Я понимаю, что есть вопросы электоральных симпатий и антипатий, я понимаю, что есть вопросы у гражданского общества целесообразности, нецелесообразности, но мы пытаемся оставаться исключительно в профессиональной процессуальной плоскости - у нас ко всем фигурантам дела абсолютно одинаковое отношение".

При этом она заверила: "Уважаем статус пятого президента, народного депутата, но мы исходим из того, что и снята депутатская неприкосновенность".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.

ГБР ожидает Порошенко 31 января 2022 года на 11:00.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.