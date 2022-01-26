Генпрокуратура не собирается смягчать позицию по мере пресечения Порошенко

На встрече с журналистами в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, нет ли у Офиса генпрокурора намерения изменить свою позицию по мере пресечения Порошенко для снижения градуса накала общества, Венедиктова сказала: "Нет такого намерения у Офиса генпрокурора. Офисом генпрокурора была подана апелляционная жалоба, и вчера, когда появилось полное решение, было дополнение к апелляционной жалобе, и мною уже оно подписано".

При этом генпрокурор добавила: "Я понимаю, что есть вопросы электоральных симпатий и антипатий, я понимаю, что есть вопросы у гражданского общества целесообразности, нецелесообразности, но мы пытаемся оставаться исключительно в профессиональной процессуальной плоскости - у нас ко всем фигурантам дела абсолютно одинаковое отношение".

При этом она заверила: "Уважаем статус пятого президента, народного депутата, но мы исходим из того, что и снята депутатская неприкосновенность".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.

ГБР ожидает Порошенко 31 января 2022 года на 11:00.