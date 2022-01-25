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Канада попросила своих граждан не ездить в Украину из-за угроз со стороны России

25.01.2022 / 13:08
Канада рекомендует своим гражданам избегать поездок в Украину из-за угрозы со стороны России.

Об этом говорится в сообщении правительства Канады, передают Українськi Новини.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военных сил в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - отмечается в сообщении.

Также правительство Канады отмечает, что канадцы самостоятельно должны решить, что означает "несущественная поездка", исходя из нужд своей семьи или бизнеса, знания страны, территории, региона или любого другого фактора.

Напомним, Государственный департамент США разрешил выезд сотрудникам посольства в Украине и обязал покинуть страну членов их семей из-за угрозы безопасности со стороны России.

Великобритания эвакуирует часть сотрудников посольства в Украине из-за угрозы со стороны России.

Австралия также начала эвакуацию семей дипломатов из Украины из-за угрозы со стороны России.

При этом Европейский Союз не планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины.

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