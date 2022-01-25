Тимошенко провела в Дубае почти месяц. Туда переехала на ПМЖ ее дочь

Об этом сообщает источник "Украинской правды" в Государственной пограничной службе

Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным издания, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.