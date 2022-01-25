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Тимошенко провела в Дубае почти месяц. Туда переехала на ПМЖ ее дочь

25.01.2022 / 12:53
Глава фракции "Батькивщына" и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает источник "Украинской правды" в Государственной пограничной службе

Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным издания, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.

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