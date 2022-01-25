Министерство обороны готовится попросить дополнительное финансирование нужд армии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова

"Мы провели встречу по инициативе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с главами фракций и групп, где мы обсуждали как раз неотложные нужды, оперативные нужды, стратегические нужды Вооруженных сил, Министерства обороны... Мы сейчас готовим пакет возможных неотложных нужд, и будем обсуждать сначала с премьер-министром, министром финансов", - сказал Резниколв. По его словам, эти законодательные инициативы, возможно, будут касаться дополнительного финансирования украинской армии.