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Министерство обороны готовится попросить дополнительное финансирование нужд армии

25.01.2022 / 12:51
Министерство обороны готовит пакет законопроектов, касающийся неотложных нужд Вооруженных сил и возможного дополнительного финансирования армии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова

"Мы провели встречу по инициативе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с главами фракций и групп, где мы обсуждали как раз неотложные нужды, оперативные нужды, стратегические нужды Вооруженных сил, Министерства обороны... Мы сейчас готовим пакет возможных неотложных нужд, и будем обсуждать сначала с премьер-министром, министром финансов", - сказал Резниколв. По его словам, эти законодательные инициативы, возможно, будут касаться дополнительного финансирования украинской армии.

 

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