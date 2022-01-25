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Верующие УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего от пожара храма на Черниговщине

25.01.2022 / 12:33
Верующие УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего от пожара храма на Черниговщине
Источник: Центр информации УПЦ
Следственно-оперативная группа обнаружила шесть мест возгорания

Верующие Украинской Православной Церкви просят помощи в восстановлении пострадавшего Свято-Николаевском храма города Сновск на Черниговщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, 22 января в результате поджога произошел пожар в Свято-Николаевском храме. Следственно-оперативная группа обнаружила шесть мест возгорания. Погибших и пострадавших нет.

«Огнем полностью уничтожен результат ремонта, который прихожане завершили к 19 декабря, престольному празднику храма, повреждено все имущество. Пострадал иконостас, царские врата, иконы, хоругви, облачения двух священников, книги библиотеки, хранившиеся в притворе храма. Уцелевшие вещи непригодны для пользования – все покрыто копотью и залито водой во время тушения», - поделились в епархии.

Община Свято-Николаевского храма и настоятель протоиерей Павел Фазан обращаются за молитвенной и финансовой поддержкой ко всем небезразличным.

Помочь можно по реквизитам, указанным здесь.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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