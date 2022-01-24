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В Днепре УПЦ провела фестиваль колядок

24.01.2022 / 14:14
В Днепре УПЦ провела фестиваль колядок
Источник: Центр информации УПЦ
На фестивале выступили 19 церковных и светских хоровых коллективов и вокальных ансамблей – более трехсот исполнителей

В Днепре состоялся Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, на фестивале выступили 19 церковных и светских хоровых коллективов и вокальных ансамблей – более трехсот исполнителей.

Каждый хоровой коллектив получил подарки от организаторов и благословенные грамоты митрополита Иринея.

По окончании всех выступлений к слушателям обратилась депутат областного совета Мария Пустовая. Она поблагодарила всех, кто принял участие в песенном форуме и вручила грамоты председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Епископ Петропавловский Андрей поблагодарил все коллективы, которые приняли участие в фестивале, и пожелал им дальнейших творческих успехов и Божьего благословения. За содействие в организации и проведении фестиваля духовных песнопений «От Рождества к Рождеству» – всем, кто принял участие в подготовке праздника, были вручены грамоты митрополита Иринея.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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