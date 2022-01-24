В УПЦ рассказали, почему не нужно бояться сглаза и порчи

Если человек постоянно ходит в храм, принимает участие в церковных Таинствах, то никакая порча ему не страшна.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

Он объяснил как, относиться к находкам под дверью: мусору, иголкам и волосам.

«Человек, далекий от Церкви, конечно же, может воспринять такую находку как признак того, что его пытались сглазить или навести на него порчу. И первой мыслью такого человека вполне естественно будет желание поскорее снять с себя наложенное проклятие. При чем, сделать это любым способом», - сказал преподаватель КДАиС.

Но для человека верующего, по его словам, подобные находки не будут иметь значения, потому что «верующий человек, человек живущий в Церкви и Церковью, знает, что ничто не может быть сильнее Бога и Его спасительной благодати».

Андрей Музольф привел в пример слова старца преподобного Паисия Святогорца, который отметил: «бесовские силы сами по себе бессильны. И только люди, удаляясь от Бога, делают их сильными, потому что таким удалением дают диаволу возможность управлять собой».

Если человек постоянно ходит в храм, принимает участие в церковных Таинствах, и, прежде всего, в таинствах Покаяния и Евхаристии, никакая порча ему не страшна, подчеркнул преподаватель КДАиС.

«Если же человек далек от Церкви, в таком случае он, к сожалению, не имеет никакой защиты от бесовских сил. Христос говорит каждому в Евангелии: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лк. 10:19). Но при этом нужно верить в Бога и Его Промысл», - добавил он.

Преподаватель КДАиС напомнил, что православный христианин вовсе не должен бояться порчи или сглаза.

«Единственное, чего должен бояться православный христианин – это оскорбить Бога и Его безмерную любовь к каждому. И если пренебрегаем любовью Божьей, если пренебрегаем Церковью и теми ее средствами, которые направлены на освящение и спасение человека, то, конечно же, действие темных сил против нас будет плачевным, ведь не будем иметь от них никакой духовной защиты», - подытожил Андрей Музольф.