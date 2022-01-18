Митрополит УПЦ объяснил, почему люди несчастны без любви

Нужно чувствовать любовь, которая есть в этом мире: и Божию любовь, и любовь человеческую, — и самим быть носителями этой любви, как можно больше распространять её в окружающем мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, об этом рассказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Наряду с физическими законами существуют и законы духовные. В мире кроме гравитации и других физических сил существует ещё некая сила, без которой существование мира было бы невозможно. Эту силу называем словом «любовь». Её не видно, её нельзя потрогать. Нельзя показать место, где она находится, прийти на неё посмотреть. Но если представить себе на секунду, что она пропала из вселенной или что её нет в этом мире, станет не по себе, потому что без неё не можем быть счастливы», - сказал митрополит Митрофан.

Владыка отметил, что Богоявление, пришествие в мир Спасителя, свидетельствует видимым образом о невидимом присутствии любви в этом мире.

«На земле во все эпохи появляются люди, которые становятся не только проповедниками этой силы на словах: она присутствует в них настолько явно, что люди, встретившись с ней, узнав её, почувствовав её в своей жизни, не могут её забыть, живут ею и рассказывают о ней из поколения в поколение. Эта сила существует сегодня здесь, потому что каждый, сталкиваясь с ней, улыбался, радовался, был счастлив. Каждый из нас так или иначе проявлял её в своих делах и поступках. Все призваны научиться владеть ей в совершенстве, потому что это главная сила, которая даёт смысл жизни всем, кто живёт на этой земле», - пояснил архиерей.

Любить нужно учиться всю жизнь, подчеркнул митрополит. «Есть несколько проблем, которые связаны и с тем, что мы не всегда воспринимаем и понимаем мир правильно, и с тем, что не умеем принимать любовь от других людей, и с тем, что сами не умеем дарить любовь другим людям», - добавил владыка.

По его словам, если хотим научиться принимать любовь от других, нужно начать благодарить за всякое добро, замечать все проявления внимания, уважения и любви по отношению к нам.

«Не просто воспринимать это как должное, а быть благодарными, говорить за это «спасибо» — но в первую очередь, конечно же, благодарить Бога, Который бесконечно изливает Свои благодеяния. Замечать то, что Он дал, что Он для нас делает, не думать, что так и должно быть. Проснувшись утром, сказать «спасибо», и ложась вечером спать, тоже сказать «спасибо», и за всё доброе, что встретили в течение дня, тоже не забыть сказать Его поблагодарить. Так научимся принимать любовь и ощущать её присутствие в своей жизни через благодарность», - пояснил митрополит Митрофан.

Владыка считает, что нужно научиться и самим создавать любовь в нашей жизни, потому что Бог дал такую возможность. «Можем делать добро, можем прощать обиды. Можем помогать другим людям, можем поступать по этому закону вопреки всем человеческим «законам»», - добавил он.

В завершении иерарх УПЦ пожелал всем чувствовать любовь, которая есть в этом мире: и Божию любовь, и любовь человеческую, — и самим быть носителями этой любви, как можно больше распространять её в окружающем мире.