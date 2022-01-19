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Кабмин сократил срок действия ковид-сертификатов

19.01.2022 / 13:52
Кабинет министров Украины поддержал введение сертификатов о вакцинации третьей дозой вакцины и предусмотрел, что сертификаты будут действовать уже не год, а 9 месяцев.

На сегодняшнем заседании Кабмин внес изменения в свое постановление от 29 июня 2021 года (№677).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что регулируется выдача сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации. Также сокращается срок действия сертификата о вакцинации с 365 дней (1 года) до 270 дней (9 месяцев).

По его словам, для вакцинированных третьей дозой срок сертификата, генерируемого в "Дія" сертификата, будет продлен и станет иметь срок действия 270 дней, 9 месяцев. 

Данное решение касается как международного, так и внутреннего Covid-сертификатов.

 

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