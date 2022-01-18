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В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями

18.01.2022 / 14:50
В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями
Источник: Центр информации УПЦ
Крещение Господне - один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки

Доступен онлайн текст службы Крещения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 9 Божественных литургий.

*** Крещение Господне — один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки. Этот праздник еще называют Богоявлением. По Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, с небес сошел Дух Святой в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

Источник: Inpress.ua
упц, богослужение, Крещение
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