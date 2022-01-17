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Сербский Патриарх считает, что действия Фанара на территории Украины не принесли ничего хорошего

17.01.2022 / 12:20
Сербский Патриарх считает, что действия Фанара на территории Украины не принесли ничего хорошего
Источник: spc.rs
В Сербской и в Русской Церкви надеются и молятся, что придет день, когда все в духе соборности Церкви вернемся к братской любви и всеправославному решению всех проблем

Константинопольский патриархат нарушил каноны Церкви, создавая ПЦУ.

Об этом Предстоятель Сербской Церкви Патриарх Порфирий сказал в интервью изданию «Международная жизнь», сообщает spc.rs.

«Вопреки той поразительной легкости, с которой Константинопольский Патриархат оставил без внимания святые каноны, экклесиологию, вековой порядок Православной Церкви, Священное Предание, мы по существу – как и, убежден, сестринская Русская Православная Церковь – не отказываемся от любви к Матери-Церкви», – подчеркнул Патриарх Порфирий.

Он заверил, что и в Сербской и в Русской Церкви надеются и молятся, «что придет день, и как можно скорее, когда будут откинуты неправославные антицерковные влияния и нецерковные проекты, которые никому и в Украине не принесли ничего хорошего, и когда мы все в духе соборности Церкви вернемся к братской любви и всеправославному решению всех проблем».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, фанар, Сербская Православная Церковь
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