Войти | Зарегистрироваться
12:55

понедельник,
17 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Николай Тищенко сравнил массовку Порошенко с митингами Партии регионов

17.01.2022 / 12:07
«Купил попкорн и наблюдаю как Петр Порошенко заходит на посадку».

Так народный депутат от «Слуги народа», замглавы фракции в ВР и глава «СН» в Закарпатской области Николай Тищенко прокомментировал возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко в Украину, пишут Новости Украины - From.UA.

«Интересная атмосфера вокруг аэропорта «Жуляны». Последний раз так массово и организовано свозили людей на митинги «Партии Регионов», отцом основателем которой был герой сегодняшнего дня», - высказал своё мнение Николай Тищенко у себя в Телеграмме

«Желаю Петру Алексеевичу мягкой посадки и продуктивной работы со следователем», - резюмировал народный депутат.

Порошенко, Тищенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 января
16 января
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.