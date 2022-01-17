Николай Тищенко сравнил массовку Порошенко с митингами Партии регионов

Так народный депутат от «Слуги народа», замглавы фракции в ВР и глава «СН» в Закарпатской области Николай Тищенко прокомментировал возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко в Украину, пишут Новости Украины - From.UA.

«Интересная атмосфера вокруг аэропорта «Жуляны». Последний раз так массово и организовано свозили людей на митинги «Партии Регионов», отцом основателем которой был герой сегодняшнего дня», - высказал своё мнение Николай Тищенко у себя в Телеграмме

«Желаю Петру Алексеевичу мягкой посадки и продуктивной работы со следователем», - резюмировал народный депутат.